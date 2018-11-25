Барселона вирвала драматичну нічию з Атлетіко – Коста забив уперше за 9 місяців у Прімері

Атлетіко і Барселона розійшлися миром 1:1 у 13-му турі чемпіонату Іспанії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера, 13-й тур

Атлетіко – Барселона – 1:1

Голи: Дієго Коста, 77 – Дембеле, 90

Матч, як і онлайн-трансляція Атлетіко – Барселона на "Футбол 24", стартував о 21:45. Каталонці лідирували у чемпіонаті Іспанії, але мадридці відставали лише на 1 бал. Відтак у разі перемоги команда Сімеоне очоливала таблицю Прімери.

Атлетіко – Барселона: онлайн-трансляція матчу

Перший тайм – це повний провал без будь-яких цікавих моментів. Аж 3 удари на двох за 45 хвилин і жодного прицільного. Навіть Мессі зі штрафного пробив так, що соромно мамі показати. Перший момент у матчі прийшов аж на 60-й хвилині. Грізманн на правому фланзі виграв швидкісну боротьбу в Артура, зумів проштовхнути м'яч у центр, але там каталонці не дозволили пробити з меж свого воротарського – лише відчайдушний підкат Піке не дозволив забити Дієго Кості.

На 75-й хвилині м'яч потрапив у руку Семеду від голови партнера Відаля. Хіль Мансано взяв допомогу залу, але VAR не дав команди призначити пенальті. Для Атлетіко це був би подарунок з небес. Не біда, забили з іншого стандарту. З першого влучного удару в матчі! Після першого кутового мадридців. Дієго Коста не забивав у Прімері 9 місяців. З іспанцем чомусь грав Рафінья – логічно, що програв верхову боротьбу.

Перший удар у площину воріт від Барси завершився легким сейвом Облака після штрафного Мессі. Грізманн приклався з перспективного стандарту, але не влучив. На 90-й каталонці зрівняли в момент, коли Мессі зібрав біля себе атлетів і проштовхнув на Усмана Дембеле. Удар поміж ніг Облаку – нічия.

Барселона набирає 25 очок, в Атлетіко стає 24. Севілья має шанс відвоювати лідерство чемпіонату Іспанії – потрібно просто обіграти в неділю Вальядолід у рідних стінах.