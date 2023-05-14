Карло Анчелотті у проміжку між битвами з Манчестер Сіті прогнозовано провів ротацію. Андрій Лунін в аукціон щедрості від тренера не потрапив, залишившись у запасі. Там же сиділи Модріч, Кроос, Бензема, Карвахаль, Вінісіус та Алаба.

Зате в основі вийшли Васкес, Начо, Менді (вперше після травми), Себальйос, Асенсіо та сам месьє Азар! Саме з такими силами "вершковим" необхідно було перемагати Хетафе у мадридському дербі. "Королівський клуб" йшов на третій позиції з відставанням у одне очко від Атлетіко, а їхній суперник бореться за виживання.

Відсутність основного складу одразу ж вдарила по зіграності, на якій і базується велич нинішнього Реала. У першому таймі команди йшли на рівних, створивши лише один небезпечний момент на двох – це Асенсіо бахнув з дистанції, змусивши Сорію виконувати сейв. Плюс був епізод з вриванням Вальверде та ударом, який парирував голкіпер, але там був офсайд.

Другий тайм майже нічим не відрізнявся. Карло Анчелотті навіть довелося кидати у бій лідерів – Крооса, Вінісіуса та Модріча. Особливо цей хід не допоміг. Обидва колективи створили мізерну кількість моментів

Хетафе свій єдиний шанс не реалізував. На 66-й хвилині Іглесіас вистрілив під поперечку, однак Куртуа парирував – це був перший удар у площину за весь матч. Реал відповів голом на 70-й хвилині. Героєм став Асенсіо, який обігрався з Васкесом і пробив з околиць штрафного, а м'яч рикошетом пройшов під рукою Сорії. 1:0!

На 76-й хвилині Вінісіус отримав розрізний пас від Маріано Діаса й забив другий гол, але його скасували через офсайд. Крім того, на 78-й Асенсіо замикав подачу Крооса на дальню стійку, пробиваючи головою впритул – втім, і тут Сорія зіграв на висоті. Цей момент став останнім у зустрічі.

Реал святкує перемогу в мадридському дербі й виходить на другу позицію, хоча Атлетіко свй матч проведе завтра.