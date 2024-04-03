Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду взяв участь у розгромі Абхи (8:0) у 26 турі Про-ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Португальський форвард у другому матчі поспіль оформлює хет-трики. На минулому тижні від дій Кріштіану постраждав Аль-Тае, а на цьому він тричі забив у ворота Абхи. Двічі Роналду відзначився зі штрафного. В активі португальця 29 голів і 10 результативних передач за 24 матчі в чемпіонаті.

Екс-тренер Шахтаря замінив Роналду в перерві – Кріштіану оформив хет-трик, забивши двома ударами зі штрафних

Нагадаємо, Аль-Наср перебуває на другій сходинці з 62 очками. Від першого місця команда Роналду відстає на 14 балів.