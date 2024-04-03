Чемпіонат Саудівської Аравії, 26-й тур

Абха – Аль-Наср – 0:8

Голи: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхім, 44, Гаріб, 51, Аль-Елевай, 63, 86

Кріштіану Роналду залишилося забити 15 м'ячів, щоб досягти планки в 900 голів у кар'єрі. У матчі 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії португальському форварду вистачило 31 хвилини, щоб оформити хет-трик – Аль-Наср знищив передостанню команду саудівської ліги з рахунком 8:0.

Бензема програв битву за Лігу чемпіонів – екс-форвард Ліверпуля зробив різницю

Перші два м'ячі Кріштіану провів прямими ударами зі штрафного, а наприкінці першого тайму ефектною "ложечкою" перекинув екс-воротаря Фіорентини, Мілана і збірної Румунії Чіпріана Тетерушану. Ця результативність дала персональним фанатам КР7 привід жартувати в коментарях у Твіттері: "Востаннє, коли Мессі оформляв хет-трик, Роналду ще грав за Ювентус".

Напевно, Роналду забив би в цей вечір більше м'ячів, але екс-тренер Шахтаря Луїш Каштру замінив його в перерві.