Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду принял участие в разгроме Абхи (8:0) в 26 туре Про-лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Португальский форвард во втором матче подряд оформляет хет-трики. На прошлой неделе от действий Криштиану пострадал Аль-Таэ, а на этой он трижды забил в ворота Абхи. Дважды Роналду отличился со штрафного. В активе португальца 29 голов и 10 результативных передач за 24 матча в чемпионате.

Экс-тренер Шахтера заменил Роналду в перерыве – Криштиану оформил хет-трик, Забив двумя ударами со штрафных

Напомним, Аль-Наср находится на второй строчке с 62 очками. От первого места команда Роналду отстает на 14 баллов.