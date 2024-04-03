Роскошный хет-трик Роналду в видеообзоре сверхрезультативного матча Абха – Аль-Наср – 0:8
09:46 - Читати українською
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду принял участие в разгроме Абхи (8:0) в 26 туре Про-лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Португальский форвард во втором матче подряд оформляет хет-трики. На прошлой неделе от действий Криштиану пострадал Аль-Таэ, а на этой он трижды забил в ворота Абхи. Дважды Роналду отличился со штрафного. В активе португальца 29 голов и 10 результативных передач за 24 матча в чемпионате.
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Напомним, Аль-Наср находится на второй строчке с 62 очками. От первого места команда Роналду отстает на 14 баллов.
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