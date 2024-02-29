Весь тренерський досвід наставників обох команд у Серії А перед цією зустріччю обмежувався одним матчем. Головний тренер Наполі Франческо Кальцона проводив свою другу гру в еліті кальчо, а для наставника Сассуоло Еміліано Біджіки вона була дебютною. Результат зустрічі на "Мапеї" показав, що криза "нероверді" набагато серйозніша, ніж криза чинних чемпіонів.

Наполі здобув дебютну перемогу з новим тренером, забивши 6 голів Сассуоло – у Осімхена хет-трик, Хвіча зробив 2+1

Героєм зустрічі став Віктор Осімхен, який крім оформленого хет-трику відзначився ще й гольовою передачею. Завдяки такій результативності нігерієць досяг позначки в 11 голів у сезоні – він четвертий сезон поспіль зумів демонструє двозначні цифри в графі "забиті м'ячі". Тим самим Осімхен став третім гравцем в історії Наполі, який домігся цього показника. Раніше подібне досягнення підкорялося тільки Аттілі Саллустро (з 1929/30 по 1932/33) і Дієго Марадоні (з 1984/85 по 1987/88).

"Віктор був не в найкращій формі після Кубка Африки, але тепер він повернувся на свій звичний рівень", – констатував після гри Кальцона.