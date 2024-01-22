Нападающий Жироны Артем Довбик потратил на 3 гола в ворота Севильи чуть более 6 минут, однако такая скорострельность не позволила украинцу стать автором самого быстрого хет-трика сезона 2023/24.

Довбик оформил хет-трик в ворота Севильи за 6 минут и 32 секунды (время между 1-м и 3-м голами украинца), сообщает MisterChip.

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Однако, это даже не самый быстрый хет-трик в этом сезоне Ла Лиги. Артема опередил нападающий Альмерии Луис Суарес, который умудрился забить 3 гола в ворота Гранады за 5 минут и 25 секунд.

Напомним, что Довбик провел 24 матча в составе Жироны, в которых отметился 15 голами и 5 ассистами во всех соревнованиях.

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