Хесе знаходиться за крок від переходу в Бетіс

Форвард Парі Сен-Жермен Хесе Родрігес близький до повернення в чемпіонат Іспанії.

Бетіс близький до оренди вінгера ПСЖ Хесе Родрігеса, повідомляє AS. За інформацією видання, частину зарплати гравця буде виплачувати французький гранд.

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Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн добре знає можливості Хесе. Вони працювали разом в Лас-Пальмасі.

25-річний півзахисник перейшов в ПСЖ в 2016 році з Реала за 25 мільйонів євро, але так і не зміг стати основним гравцем команди.

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У поточному сезоні Хесе зіграв лише 1 хвилину за ПСЖ в матчі Кубка Франції проти Страсбурга.