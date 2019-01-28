Хесе находится в шаге от перехода в Бетис

Форвард ПСЖ Хесе Родригес близок к возвращению в чемпионат Испании.

Бетис близок к аренде вингера ПСЖ Хесе Родригеса, сообщает AS. По информации издания, часть зарплаты игрока будет выплачивать французский гранд.

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Главный тренер Бетиса Кике Сетьен хорошо знает возможности Хесе. Они работали вместе в Лас-Пальмасе.

25-летний полузащитник перешел в ПСЖ в 2016 году из Реала за 25 миллионов евро, но так и не смог стать основным игроком команды.

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В текущем сезоне Хесе сыграл всего 1 минуту за ПСЖ в матче Кубка Франции против Страсбург.