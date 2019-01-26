Барселона та Бетіс близькі до підписання Емерсона, яким цікавиться Шахтар

Бетіс та Барселона близькі до того, аби придбати захисника Атлетіко Мінейро Емерсона Апаресідо.

20-річний захисник вже взимку може стати гравцем Бетіса, але Барселона оплатить частину трансферу бразильця та матиме частку прав і пріорітетну можливість викупу футболіста, повідомляє Marca.

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Зауважимо, що раніше повідомлялось, що у послугах Емерсона був зацікавлений ще ряд європейських клубів, серед яких був і донецький Шахтар.

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В нинішньому сезоні Емерсон зіграв за Атлетіко Мінейро 23 поєдинки, в яких забив 1 гол. Наразі захисник перебуває у складі збірної Бразилії на Копа Амеріка 2019 U-20.

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