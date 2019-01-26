Нападник Реала Маріано може перейти в Бетіс

Нападник Реала Маріано Діас може змінити клуб.

Бетіс прагне взимку оформити оренду 25-річного форварда Реала Маріано Діаса, повідомляє Sport.es. Орендна угода буде розрахована до закінчення поточного сезону.

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Нагадаємо, домініканець перейшов у королівський клуб з Ліона влітку минулого року. Тоді Реал заплатив за нападника 21,5 мільйона євро.

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У поточному сезоні на рахунку Маріано 13 ігор в усіх турнірах за Реал, у яких нападник забив 1 гол.