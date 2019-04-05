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Хеннесі уник покарання за нібито нацистський жест

14:52 66 Читать на русском
Хеннесі уник покарання за нібито нацистський жест
Вейн Хеннесі / Фото ФК Крістал Пелас

Голкіпер Крістал Пелас Вейн Хеннесі виправдав свою репутацію після неоднозначного фото в мережі.

Англійська футбольна асоціація (FA) виправдала Вейна Хеннесі після розслідування справи щодо його його жесту, який багато хто вважав нацистським, повідомляє офіційний сайт Крістал Пелас.

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"Радий, що FA визнала мене невинним. Це був абсолютно звичайний жест, який здався всім чимось набагато більш серйознішим, коли потрапив в мережу. Я ненавиджу всі форми расизму, фашизму, антисемітизму та інших видів дискримінації", – сказав Хеннесі.

Нагадаємо, у січні спалахнув сканадал навколо фото, на якому воротар Пелас підняв праву руку, що дуже нагадувало нацистський жест.

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Теги
Англія Вейн Хеннесі Вейн Хеннесі Крістал Пелас Крістал Пелас
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