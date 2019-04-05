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Хеннеси избежал наказания за якобы нацистский жест

14:52 18 Читати українською
Хеннеси избежал наказания за якобы нацистский жест
Уэйн Хеннеси / Фото ФК Кристал Пэлас

Голкипер Кристал Пэлас Уэйн Хеннеси оправдал свою репутацию после неоднозначного фото в сети.

Английская футбольная ассоциация (FA) оправдала Уэйна Хеннесси после расследования дела о его его жесте, который многие считали нацистским, сообщает официальный сайт Кристал Пэлас.

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"Рад, что FA признала меня невиновным. Это был совершенно обычный жест, который показался всем чем-то гораздо более серьезным, когда попал в сеть. Я ненавижу все формы расизма, фашизма, антисемитизма и других видов дискриминации", – сказал Хеннесси.

Напомним, в январе вспыхнул сканадал вокруг фото, на котором вратарь Пэлас поднял правую руку, что очень напоминало нацистский жест.

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Теги
Англия Уэйн Хеннесси Уэйн Хеннесси Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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