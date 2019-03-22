Вболівальники збірної Німеччини, які вигукували нацистські гасла, самі прийшли у поліцейський відділок

Під час товариського матчу Німеччина – Сербія (1:1), який проходив в Вольфсбурзі, три вболівальники німецької команди вигукували нацистські гасла.

Чоловіки ображали за етнічною ознакою футболістів своєї ж команди Лероя Сане та Ілкая Гюндогана.

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Поліція відреагувала на скандал оперативно. Відразу ж стали відомі імена хуліганів – по-перше, всі троє потрапили на відеозаписи, по-друге, німецький футбольний союз відразу надав імена володарів квитків поліції. До того ж свідчення дав відомий німецький коментатор Андре Фойгт, який був присутній на матчі.

Правопорушники не стали чекати моменту, коли їх знайдуть, і самі прийшли в поліцію, повідомляє видання Deutsche Welle.

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