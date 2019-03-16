Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Передсезонна фотосесія Вест Хема рівно за 60 років до переходу Андрія Ярмоленка у цей лондонський клуб.

2. Гаррінча, Пеле, Жилмар, Діді. Збірна Бразилії дуркує на ЧС-1958.

3. Безтурботний матч біля арки древнього водопроводу в Римі (1957 рік).

4. В'ячеслав Амбарцумян, Ігор Нетто, Володимир Маслаченко. Розваги збірної СРСР початку 60-х.

5. Перший в історії розіграш Кубка світу. Кадр із матчу Аргентина – Мексика – 6:3 (1930 рік).

6. Пітер Бонетті – культовий голкіпер Челсі 60-70-х на прізвисько "Кіт", чемпіон світу-1966.

7. Сан-Паулу, Бразилія. Аншлаг на одному з матчів 1947-го.

8. Взимку 1963-го Енфілд Роуд вкрився не лише снігом, а й льодом. Кипить робота над порятунком ліверпульського газону. Точніше, того, що від нього залишилося.

9. Аякс зразка 1962 року. Ці чувачки навіть не здогадувалися, який подвиг здійснять їхні нащадки на Сантьяго Бернабеу.

10. Німецькі солдати на київському стадіоні Динамо. Унікальне фото датоване 1943-м. Наприкінці того року окупантам доведеться відступити на захід, покинувши столицю України.

11. Будівництво грандіозної мексиканської арени Ацтека у першій половині 60-х. Тут зіграють два фінали Кубка світу – у 1970 та 1986 роках.

12. 21-річний Пеле. Такий молодий, а вже – чемпіон світу!

13. Легенда московського Спартака і збірної СРСР 50-60-х Ігор Нетто був справжнім універсалом. Окрім футболу він майстерно грав у хокей та шахи. При цьому ще й смачно затягувався цигаркою.

14. Любов до футболу у хорватському (тоді ще – югославському) Спліті 60-х – аншлаг навіть на прилеглих балконах.

15. А це – божевілля по-бразильськи. Найзручніші місця – на сходах у підтрибунний тунель :)

16. У культовому храмі Маракана фанати і фанатики частенько ризикували життям, видряпуючись на самісіньку верховину.

17. Алсідес Гіджа. Цього уругвайця прокляли на Маракані. Саме він забив переможний гол у ворота збірної Бразилії у фіналі ЧС-1950.

18. Форвард збірної Англії Джиммі Грівз і захисник та капітан "Трьох левів" Боббі Мур – чемпіони світу-1966.

19. Німецькі військовополонені наводять лад на стадіоні Динамо у Москві.

20. Джо Ройл, бомбардир Евертона, атакує ворота Пітера Шилтона, голкіпера Лестера. Сезон 1967/68.

21. У середині ХХ століття світ знав зовсім іншого Коутінью. Форвард Сантоса і збірної Бразилії, який став чемпіоном світу-1962, помер буквально кілька днів тому.

22. Наш НСК Олімпійський у 1958-66 роках.

23. Браян Клаф, видатний бомбардир Мідлсбро та Сандерленда, який упродовж 1955-64 років провів 274 матчі, забив 251 гол. А потім прославився як тренер, двічі взявши Кубок чемпіонів із скромним Ноттінгем Форест.

24. Кубинський диктатор Фідель Кастро фотографує стадіон у Ленінграді (1963 рік).

25. Рядовий матч у Барселоні, на тлі грандіозного будівельного майданчика Саграда Фамілія, знаменитого проекту Антоніо Гауді. 1915 рік, ось так усе починалося...

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