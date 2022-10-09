Арсенал вийшов уперед вже на першій хвилині. Сака, Едегор і Мартінеллі розіграли швидку комбінацію, яку завершив бразилець. Дарвін Нуньєс відновив рівновагу, скориставшись передачею Луїса Діаса. На перерву переможцями все ж пішли "каноніри" – у компенсований час Мартінеллі виступив асистентом для Сака.

Арсенал перестріляв Ліверпуль і повернувся на 1 місце в АПЛ – вогняне шоу Сака з Мартінеллі, черговий провал суперзірок

Ліверпуль знову знайшов у собі сили відігратись. Жота розрізав оборону Арсенала, а Фірміно чітко пробив з доволі гострого кута. Долю зустрічі вирішив пенальті. Арбітр призначив "позначку" за фол Тьяго проти Жезуса і дав Сака оформити дубль – 3:2.