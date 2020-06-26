Хендерсон показав чемпіонську футболку Ліверпуля

Після перемоги Челсі над Манчестер Сіті в рамках 31-го туру АПЛ Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії.

Капітан мерсисайдців Джордан Хендерсон опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі фото чемпіонської футболки. "А тепер ти повіриш нам", – підписав фото Хендерсон.

Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

До слова, через пандемію коронавірусу Ліверпуль найближчим часом не зможе влаштувати чемпіонський парад. Проте фанати "червоних" ігнорують заборони і збираються біля Енфілда.

Додамо, що це чемпіонство стало для Ліверпуля 19-м в історії. Більше в Англії лише у Манчестер Юнайтед – 20. Тріумф Ліверпуля став ще й довгоочікуваним – перший за 30 років (з сезону-1989/90) і перший в епоху АПЛ (турнір був заснований у 1992 році).

Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом