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Хендерсон показав чемпіонську футболку Ліверпуля

08:53 - Читать на русском
Хендерсон показав чемпіонську футболку Ліверпуля
Джордан Хендерсон / Getty images

Після перемоги Челсі над Манчестер Сіті в рамках 31-го туру АПЛ Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії.

Капітан мерсисайдців Джордан Хендерсон опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі фото чемпіонської футболки. "А тепер ти повіриш нам", – підписав фото Хендерсон.

Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

До слова, через пандемію коронавірусу Ліверпуль найближчим часом не зможе влаштувати чемпіонський парад. Проте фанати "червоних" ігнорують заборони і збираються біля Енфілда.

Додамо, що це чемпіонство стало для Ліверпуля 19-м в історії. Більше в Англії лише у Манчестер Юнайтед – 20. Тріумф Ліверпуля став ще й довгоочікуваним – перший за 30 років (з сезону-1989/90) і перший в епоху АПЛ (турнір був заснований у 1992 році).

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And now you’re gonna believe us...... ️

Допис, поширений Jordan Henderson (@jhenderson)

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Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років
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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Джордан Джордан Хендерсон
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