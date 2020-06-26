Хендерсон показал чемпионскую футболку Ливерпуля

После победы Челси над Манчестер Сити в рамках 31-го тура АПЛ Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии.

Капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон опубликовал на своей странице в Инстаграме фото чемпионской футболки. "А теперь ты поверишь нам", – подписал фото Хендерсон.

Ливерпуль официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

К слову, из-за пандемии коронавируса Ливерпуль в ближайшее время не сможет устроить чемпионский парад. Однако фанаты "красных" игнорируют запреты и собираются у Энфилда.

Добавим, что это чемпионство стало для Ливерпуля 19-м в истории. Больше в Англии только у Манчестер Юнайтед – 20. Триумф Ливерпуля стал еще и долгожданным – первый за 30 лет (с сезона-1989/90) и первый в эпоху АПЛ (турнир был основан в 1992 году).

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