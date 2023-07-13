Английский полузащитник Джордан Хендерсон в шаге от переезда в Саудовскую Аравию. Ливерпуль требует маленькую компенсацию.

Хендерсон согласился на предложение Джеррарда и согласовал контракт с Аль-Иттифаком, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Джордан переговорил с Клоппом и получил от тренера разрешение на переезд в Саудовскую Аравию, где ему пообещали в 4 раза более высокую зарплату.

Ливерпуль не хочет бесплатно отпускать капитана, у которого еще два года действующего контракта. Мерсисайдцы просят за 33-летнего хавбека 10 миллионов фунтов.

Хендерсон провел за Ливерпуль 12 сезонов, выиграл 8 титулов и стал настоящей легендой.