Хендерсон получил зеленый свет от Клоппа и принял предложение Джеррарда – Ливерпуль повесил смешной ценник на капитана
13 июля 16:11 - Читати українською
Английский полузащитник Джордан Хендерсон в шаге от переезда в Саудовскую Аравию. Ливерпуль требует маленькую компенсацию.
Хендерсон согласился на предложение Джеррарда и согласовал контракт с Аль-Иттифаком, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Джордан переговорил с Клоппом и получил от тренера разрешение на переезд в Саудовскую Аравию, где ему пообещали в 4 раза более высокую зарплату.
Ливерпуль не хочет бесплатно отпускать капитана, у которого еще два года действующего контракта. Мерсисайдцы просят за 33-летнего хавбека 10 миллионов фунтов.
Хендерсон провел за Ливерпуль 12 сезонов, выиграл 8 титулов и стал настоящей легендой.
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