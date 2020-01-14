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Хендерсон – найкращий гравець року в збірній Англії

14 січня 19:49 474 Читать на русском
Хендерсон – найкращий гравець року в збірній Англії
Джордан Хендерсон / Reuters

Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон визнаний найкращим гравцем 2019 року в складі збірної Англії.

 

Хавбек став найкращим серед "Трьох левів", повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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У боротьбі за це звання Хендерсон обійшов зіркового вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга та форварда лондонського Тоттенхема Харрі Кейна. Минулоріч капітан мерсисайдців зіграв 7 матчів за збірну Англії. Він допоміг команді Гарета Саутгейта вийти на Євро-2020, а також завоювати "бронзу" Ліги націй.

До слова, минулорічний поєдинок проти збірної Чорногорії став для Джордана Хендерсона 50-м у футболці національної команди. Дебютував за збірну він ще в 2010 році, коли захищав кольори рідного Сандерленда.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Англія Англія Швейцарія - Англія
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