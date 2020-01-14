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Хендерсон – лучший игрок года в сборной Англии

14 января 19:50 83 Читати українською
Хендерсон – лучший игрок года в сборной Англии
Джордан Хендерсон / Reuters

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим игроком 2019 года в составе сборной Англии.

 

Хавбек стал лучшим среди "Трех львов", сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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В борьбе за это звание Хендерсон обошел звездного вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга и форварда лондонского Тоттенхэма Харри Кейна. В прошлом году капитан мерсисайдцев сыграл 7 матчей за сборную Англии. Он помог команде Гарета Саутгейта выйти на Евро-2020, а также завоевать "бронзу" Лиги наций.

К слову, прошлогодний поединок против сборной Черногории стал для Джордана Хендерсона 50-м в футболке национальной команды. Дебютировал за сборную он еще в 2010 году, когда защищал цвета родного Сандерленда.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Англия Англия Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Швейцария - Англия
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