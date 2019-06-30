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Хендерсон зробив татуювання на честь перемоги Ліверпуля в Лізі чемпіонів

18:50 217 Читать на русском
Хендерсон зробив татуювання на честь перемоги Ліверпуля в Лізі чемпіонів
Джордан Хендерсон / CameraSport

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зробив татуювання у пам'ять про перемогу в Лізі чемпіонів.

Тату мастер Томмі Монтоя у своєму Instagram поділився фотографією татуювання хавбека Ліверпуля Джордана Хендерсона.

Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧ

Капітан мерсисайдців набив кубок Ліги чемпіонів на честь перемоги в турнірі у сезоні 2018/19. У фіналі "червоні" переграли Тоттенхем.

Хендерсон перейшов у Ліверпуль у 2011 році з Сандерленда, який нині виступає у 3 за рівнем дивізіоні Англії. Після відходу Стівена Джеррарда став капітаном "червоних".

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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