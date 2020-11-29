"Якщо ви не можете віддати всі свої сили в матчах, то це потрібно робити на тренуваннях і за межами поля. Коли я поїду, хочу, щоб вболівальники Ювентуса пам'ятали мене, як чудового гравця.

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Нинішня ситуація склалася не через Андреа Пірло, і я не злюся на нього. Я розумію, як він хоче грати у футбол. У січні я точно не піду. Я збираюся відпрацювати свій контракт до кінця – літа 2021 року", – наводить слова Хедіри Football Italia.

У нинішньому сезоні чемпіон світу 2014 року ще не з'являвся на полі. Востаннє він одягав футболку "Старої синьйори" в офіційному поєдинку ще в червні.

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