"Если вы не можете отдать все свои силы в матчах, то это нужно делать на тренировках и за пределами поля. Когда я уеду, хочу, чтобы болельщики Ювентуса помнили меня, как замечательного игрока.

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Нынешняя ситуация сложилась не из-за Андреа Пирло, и я не злюсь на него. Я понимаю, как он хочет играть в футбол. В январе я точно не уйду. Я собираюсь отработать свой контракт до конца – лета 2021 года", – приводит слова Хедиры Football Italia.

В нынешнем сезоне чемпион мира 2014 года еще не появлялся на поле. Последний раз он надевал футболку "Старой синьоры" в официальном поединке еще в июне.

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