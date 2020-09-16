Півзахисник Юве Самі Хедіра не має наміру без бою покидати Турин.

Ювентус готовий безкоштовно відпустити Самі Хедіру, який заробляє у таборі чинного чемпіона Італії 6 млн євро на рік, повідомляє у Twitter журналіст Ніколо Скіра.

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Чинний контракт німецького хавбека з Юве розрахований до літа 2021-го. Якщо туринці вирішать достроково припинити співпрацю з Самі, то гравець планує вимагати у клубу компенсацію у розмірі 3 млн євро.

У минулому сезоні Серії А Хедіра провів 12 матчів, в яких відзначився лише одним асистом.

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