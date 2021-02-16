В рамках 1/8 фіналу ЛЧ випало немало цікавих пар, але одна виділяється особливо – Барселона проти ПСЖ. Цей матч виглядає найбільш статусно, однак "родзинка" протистояння криється не в силі футболістів, а у взаємовідносинах клубів.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Каталонці і парижани ненавидять один одного майже десять років: за перехоплені топ-трансфери, за розгроми, за скандальний арбітраж у 2017-му, за перехід Неймара та спроби перетягнути Мессі, тощо. ЗМІ обох країн теж вписалися у цю війну, підігріваючи ажіотаж провокативними обкладинками, а фанати каталонців перед головною битвою обматюкали президента ПСЖ під готелем. Втім, головна роль у цьому зіткненні належала футболістам.

Маурісіо Почеттіно не міг розраховувати на Неймара та Ді Марію, а участь Верратті була під питанням. У підсумку тренер вирішив поставити Марко у старт під Ікарді. Вінгерів грали Мбаппе та Кін. Рональд Куман, своєю чергою, вирішив ризикнути – в центрі оборони вийшов Піке, який тільки-но відновився від травми. Крім того, праворуч у захисті поставили Деста, у якого останнім часом було мало ігрової практики. Всі інші лідери вийшли в основі.

ПСЖ дещо краще розпочав поєдинок, непогано накриваючи каталонців на їхній половині поля й впевнено тримаючи м'яч під контролем. Вже на 1-й хвилині гості могли вийти уперед: Верратті з центру віддав передачу на хід Мбаппе, а той втік від Піке з Дестом та вирвався сам на сам з тер Штегеном – втім, Марк-Андре вчасно вийшов з воріт, вибивши м'яч з-під ніг нападника. Ще через три хвилини Ікарді вирвався з-під тиску на лівому фланзі й викотив передачу під удар Гуйє метрів з 23-х, однак Ідрісса вистрілив неточно.

Барса одразу ж огризнулася фірмовим зміщенням Дембеле з дальнім ударом, але його накрили захисники. Перший небезпечний момент каталонці провели на 14-й хвилині: Педрі відкрився між лініями, поставив корпус Гуйє та розрізав оборону пасом на лівий край штрафного Грізманну – Антуан виходив віч-на-віч, але Кімпембе встиг загнати його у глухий кут. Грізі зумів пробити, але вийшло точно в Наваса!

ПСЖ не забарився з відповіддю: на 19-й Педрі помилився в центрі, Паредес одразу ж перевів м'яч на Мбаппе, а той віддав пас у карний майданчик на Ікарді! Мауро опинився перед голкіпером, але пробив настільки слабко, що Педрі наздогнав м'яч перед воротами.

Загалом, у середині першого тайму тривала рівна гра на зустрічних курсах. Відчувалося, що оборона обох колективів вразлива до передач за спину. Зрештою, на 27-й хвилині це призвело до вельми суперечливого пенальті: Мессі закинув м'яч на хід де Йонгу, а той увірвався на правий край штрафного та впав.

На одних повторах здавалося, що Френкі симулював, але на інших був помітний контакт стопи з коліном Курзава. Фани ПСЖ впевнені, що хавбек міг втриматись, підмалювавши падіння, однак Бйорн Кейперс призначив пенальті. Мессі впевнено його реалізував. 1:0!

Look at kurzawa’s knee. It’s a pen pic.twitter.com/2zGoBTzRs7 — CfcHugo (@cfcswedee) February 16, 2021

ПСЖ на якусь мить поплив, ледь не пропустивши другий гол вже на 29-й хвилині – це Дембеле вийшов віч-на-віч з Навасом, але замість потужного удару Усман покотив м'яч у руки Кейлору. Покарання за марнотратство прилетіло вже на 32-й: Курзава відкрився за Дембеле й отримав діагональ від Флоренці, віддав передачу в штрафний на Верратті, а той у дотик зовнішнім боком стопи віддав пас на 11 метрів в ноги Мбаппе. Кіліан легко обійшов Лангле й розстріляв ближній кут з кількох метрів – 1:1!

Після цього команди влаштували розмін фантастичними моментами. Так, вже на 35-й хвилині Курзава увірвався на лівий край штрафного та потужно пробив у дальній кут – тер Штеген парирував. Грізманн відповів проривом лівим флангом з пострілом метрів з 20-ти – поруч зі стійкою!

Кін одразу ж огризнувся ударом з лінії карного майданчика в ближній кут, який потягнув тер Штеген, однак на 45-й хвилині Марк-Андре привіз гольову нагоду для ПСЖ. Голкіпер замість виносу підрізав м'яч над собою, Париж заробив кутовий, а Ікарді замкнув подачу з нього ударом головою в ближню дев'ятку. М'яч влучив у зовнішній бік сітки. Зрештою, відпочивати команди пішли за нічийного рахунку.

У перерві Маурісіо Почеттіно наважився на важку заміну, знявши Гуйє. Той забагато фолив і мав жовту, причому арбітр явно натякав, що наступний фол буде останнім для Ідрісси. На поле вийшов Еррера. Барса ж на поле вийшла лише формально. ПСЖ з перших хвилин другого тайму захопив м'яч під контроль і почав проводити атаку за атакою.

Вже на 47-й хвилині все могло завершитись другим голом – це Мбаппе дозволили пробити з лінії штрафного в дальній кут. М'яч промайнув поруч зі стійкою. Ще за три хвилини Кіліан протягнув м'яч у центрі та віддав пас на Ікарді, а той з лінії карного майданчика елегантно покотив на правий край під удар Кіну. Мойзе пробив зі складним рикошетом від Альби, однак тер Штеген врятував Барсу. Каталонці могли покарати за марнотратство на 58-й хвилині, заробивши дуже небезпечний стандарт, але Мессі пробив з нього у стінку.

В якийсь момент здалося, що Барса перехопила ініціативу. Так, на 62-й хвилині господарі могли заробити пенальті внаслідок прострілу Альби, який відскочив у руку Кіну. Арбітр вирішили, що це не пенальті. В наступній же атаці Дембеле завдав удару з правого краю під ближню стійку, але це було занадто слабко.

За це ПСЖ жорстоко покарав на 65-й хвилині, коли Флоренці прорвався правим флангом та прострілив у штрафний. Піке вибив м'яч на Мбаппе, а той розстріляв ворота. 1:2! Ще за п'ять хвилин ситуація стала катастрофічною. ПСЖ заробив стандарт на лівому фланзі, Паредес виконав подачу на дальню стійку, а Кін спокійно замкнув її головою – 1:3!

Рональд Куман у відповідь почав проводити істерично-хаотичні заміни, знявши з гри спочатку Деста, а потім Педрі, Піке та Бускетса. На полі з'явилися Мінгеса, Пуч та Трінкау, однак за двадцять хвилин після голу парижан "блаугранас" не створили взагалі нічого. Ну, за виключенням дальнього удару Дембеле вище воріт. Навасу було настільки нудно, що на 82-й хвилині той викотив пас точно в ноги Грізманну, але навіть в цьому випадку Барса не забила – м'яч відскочив повз ворота. В очах каталонців відчувалася апатія.

ПСЖ міг забити вчетверте ще на 78-й хвилині, коли Грізманн наступив шипами на ногу Мбаппе у власному карному майданчику. Арбітри вибачили господарів, однак Мбаппе не пробачив. На 85-й хвилині Дракслер протягнув м'яч по центру метрів на 50, після чого викотив передачу на лівий край штрафного – Кіліан же у дотик поклав сферу в дальню дев'ятку. 1:4!

Цей гол став останнім у зустрічі. ПСЖ святкує розгромну перемогу. Матч-відповідь проведуть 10 березня.

Барселона – ПСЖ: як розпочалась найбільша війна в європейському футболі, або Мессі проти "своїх"?