"Ми віддали два очки. У нас було достатньо моментів, щоб впевнено виграти. Одне очко залишає нас дуже незадоволеними, цього недостатньо. Ми відчуваємо величезне розчарування.

Втрачений шанс Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Барселона – 1:1

Гол Валенсії – наша помилка, але нам слід приділити значно більше уваги власній ефективності. Ми не можемо марнувати такі нагоди. Ми контролювали гру, нам потрібно було зробити рахунок 0:2 і вирішити долю зустрічі, але ми цього не зробили. Це те, чого нам не вистачає цього сезону. Ймовірно, ми є однією з найгірших команд у Європі за ефективністю. Це трапилося з нами проти Мальорки, Гранади. Нам вдалося добре обіграти Атлетіко, хоча і вони майже зрівняли рахунок. Проти Жирони ми могли вести 2:1 або хоча б 3:3... Ми не дуже якісні з точки зору ефективності.

Команда показала дуже хороший футбол, ми контролювали гру, створювали моменти, але якщо пробачати, таке трапляється. Ми багато зробили для перемоги. Думаю, команда підніметься та почне вигравати матчі. Я бачу, що гра хороша. Є певне хвилювання, але зараз не час шукати винних", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Валенсія втримала сенсаційну нічию з Барселоною – Яремчук зіграв 61 хвилину, ставши найгострішим у атаці "кажанів"