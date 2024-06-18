"Це було дуже складне рішення. Я розповім деякі подробиці, яких люди не чекають. За п'ять хвилин до того, як сказати "так" Леверкузену, я все ще розмовляв з Мічелом. Моїм пріоритетом було продовжити в Жироні, але іноді справи складаються не так, як хочеться. Я однаково дуже щасливий.

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Мені телефонували з різних команд, але я завжди казав своєму агенту не забувати про Жирону і до кінця намагатися залишитися там. Минулий сезон був дуже хорошим, і я хотів продовжити.

Наскільки я знаю, Барса мала лише інтерес. Були якісь дзвінки, але офіційної пропозиції, думаю, не було. Я ніколи не розмовляв із Хаві. Жирона була для мене пріоритетом.

Я впевнений у рішенні перебратися до Байєра. Я мав інші, кращі фінансові можливості, але моєю метою була Ліга чемпіонів. З Жироною не вийшло, але це буде з Леверкузеном. Сподіваюсь, ми перетнемось у цьому турнірі", – цитує Гарсію AS.

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