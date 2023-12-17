"Мы отдали два очка. У нас было достаточно моментов, чтобы уверенно выиграть. Одно очко оставляет нас очень недовольными, этого недостаточно. Мы испытываем огромное разочарование.

Упущенный шанс Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Барселона – 1:1

Гол Валенсии – наша ошибка, но нам следует уделить гораздо больше внимания собственной эффективности. Мы не можем упускать такие возможности. Мы контролировали игру, нам нужно было сделать счёт 0:2 и решить судьбу встречи, но мы этого не сделали. Это то, чего нам не хватает в этом сезоне. Вероятно, мы являемся одной из худших команд в Европе по эффективности. Это случилось с нами против Мальорки, Гранады. Нам удалось хорошо обыграть Атлетико, хотя и они почти сравняли счет. Против Жироны мы могли вести 2:1 или хотя бы 3:3… Мы не слишком качественные с точки зрения эффективности.

Команда показала очень хороший футбол, мы контролировали игру, создавали моменты, но если прощать, такое случается. Мы многое сделали для победы. Думаю, команда поднимется и начнет выигрывать матчи. Я вижу, что игра хорошая. Есть определенное волнение, но сейчас не время искать виновных", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Валенсия удержала сенсационную ничью с Барселоной – Яремчук сыграл 61 минуту, став самым острым в атаке "летучих мышей"