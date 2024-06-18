"Ми Словаччина, і ми не на рівні Бельгії, не будемо собі брехати. Ми можемо визначити систему, яка, якщо вона працює для нас, означає 50 відсотків успіху. Ще 50 буде здобуто серцем, мужністю та впевненістю у собі. Ця група збалансована. Якщо хтось думає, що румуни потрапили на Євро-2024 тому, що виграли в лотерею, то помиляється. Навіть якщо деякі футбольні експерти кажуть, що ця група найлегша, це не так.

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Нам потрібно відпочити, а далі ми будемо готуватися до України. Ми знаємо, що це буде непростий суперник, можливо, він буде на рівні з Бельгією. Вони добре володіють м’ячем, тому доведеться викладатися на всі сто", – наводить слова Лоботки sport.aktuality.sk.

Нагадаємо, в групі E одразу в обох матчах стались сенсації. Спочатку Румунія знищила Україну (3:0), а потім Словаччина відстояла мінімальну перемогу над Бельгією (1:0).

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