Полісся на офіційному сайті повідомило про прихід Олексія Гуцуляка.

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Контракт розрахований на 2 роки. Раніше журналіст Володимир Звєров повідомляв, що за Гуцуляка заплатили 600 тисяч євро.

У минулому сезоні Олексій провів 32 матчі за СК Дніпро в усіх турнірах, в яких відзначився 9 голами та 4 асистами. У березні Гуцуляк навіть дебютував за збірну України в півфінальному матчі плей-офф кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

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