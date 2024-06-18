УЄФА офіційно оголосив пари, які розпочнуть нову кампанію Ліги чемпіонів. У першому кваліфікаційному раунді візьмуть участь 28 команд.

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У результаті жеребкування сформуються 14 ігрових пар, які визначатимуть між собою володарів путівок у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Ті, хто не пройдуть у наступну стадію змагань, перемістяться у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Пари першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

Слован (Словаччина) – Струга (Північна Македонія)

Нью Сейнтс (Вельс) – Дечич (Чорногорія)

Борац (Боснія і Герцеговина) – Егнатія (Албанія)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Балкані (Косово) – Санта Колома (Андорра)

Флора Талінн (Естонія) – Цельє (Словенія)

Клаксвік (Фарерські острови) – Діфферданж (Люксембург)

Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія)

РФШ (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія)

Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія)

Віртус (Сан-Марино) – FCSB (Румунія)

Лудогорець (Угорщина) – Динамо Батумі (Грузія)

Ордабаси (Казахстан) – Петрокуб (Молдова)

Динамо Мінськ (Білорусь) – Пюнік (Вірменія)

Київське Динамо розпочне свою кампанію в турнірі з другого раунду. Свого суперника команда Шовковського дізнається 19 червня.

Перші матчі першого відбіркового циклу пройдуть 9 та 10 липня, а матчі-відповіді – 16 та 17 липня.

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