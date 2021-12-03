"Посадити його на трибуни? Це не буде ціллю, навіть якщо у нього не буде нового контракту. Я вважаю, що Усман повинен грати. Ви можете бути у цьому впевненні.

Барселона поставила ультиматум Дембеле щодо нового контракту

Але з іншого боку, я чітко розумію, що, коли у нього є ще чинний контракт, він буде грати, зокрема, і через імідж клубу. Я не вважаю варіант із відправленням його на трибуни прийнятним, тому не розглядаю його", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

До слова, нинішня угода Усмана з Барселоною розрахована до літа 2022-го. У поточному сезоні Ла Ліги через травми Дембеле зіграв лише один матч.

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