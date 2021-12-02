Вінгер Барселони Усман Дембеле все ще не ухвалив рішення щодо нового контракту з "блаугранас".

Барселона планує виставити Дембеле на трансфер вже цієї зими, якщо він не підпише контракт з клубом протягом наступних 15 днів, повідомляє Mundo Deportivo.

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Цікаво, що агент француза, Мусса Сіссоко, тисне на свого клієнта та відмовляє від продовження співпраці з "блаугранас". Він переконує Дембеле, що той зможе заробляти більше в іншому клубі, а зміна середовища піде Усману на користь. Француз перебуває у сфері інтересів кількох клубів, зокрема Ньюкасла та Манчестер Юнайтед.

Додамо, що чинний контракт Усмана з Барселоною розрахований до літа 2022-го. За француза свого часу заплатили 135 млн євро Борусії Д, а зараз портал Transfermarkt оцінює нападника у 50 млн. У нинішньому сезоні Ла Ліги через травми Дембеле зіграв лише один матч.

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