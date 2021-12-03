Хави признался, планирует ли "высылку" на трибуны для Дембеле из-за ситуации с контрактом
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не настроен наказывать Усмана Дембеле лишением игровой практики в случае отказа продолжать соглашение с клубом.
"Посадить его на трибуны? Это не будет целью, даже если у него не будет нового контракта. Я считаю, что Усман должен играть. Вы можете быть в этом уверены.
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Но с другой стороны, я четко понимаю, что когда у него есть еще действующий контракт, он будет играть, в частности, и из-за имиджа клуба. Я не считаю вариант с отправкой его на трибуны приемлемым, поэтому не рассматриваю его", – цитирует Хави Mundo Deportivo.
К слову, нынешнее соглашение Усмана с Барселоной рассчитано до лета 2022-го. В текущем сезоне Ла Лиги из-за травм Дембеле сыграл только один матч.
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