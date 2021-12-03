"Посадить его на трибуны? Это не будет целью, даже если у него не будет нового контракта. Я считаю, что Усман должен играть. Вы можете быть в этом уверены.

Барселона поставила ультиматум Дембеле по поводу нового контракта

Но с другой стороны, я четко понимаю, что когда у него есть еще действующий контракт, он будет играть, в частности, и из-за имиджа клуба. Я не считаю вариант с отправкой его на трибуны приемлемым, поэтому не рассматриваю его", – цитирует Хави Mundo Deportivo .

К слову, нынешнее соглашение Усмана с Барселоной рассчитано до лета 2022-го. В текущем сезоне Ла Лиги из-за травм Дембеле сыграл только один матч.

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