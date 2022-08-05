Головний тренер Барселони хоче мати в складі різноманітних форвардів і не готовий економити на Обамеянгу.

Барселона не продасть Обамеянга цього літа, повідомляє Mundo Deportivo. Таке рішення прийняв Хаві – наставник "блаугранас" наклав вето на трансфер габонця, адже підготував йому важливу роль в оновленій команді.

Обамеянг може повернутися в АПЛ після короткого вояжу до Барселони

П'єр-Емерік також не задумується про перехід. Форвард готовий пригадати період у Дортмунді та скласти конкуренцію Лєвандовскі. У сезоні-2013/14 вони грали разом за Борусію. Тоді габонець стартував на флангах атаки.

Обамеянг перейшов у Барселону взимку на правах вільного агента та провів ударні пів року. Він має контракт з каталонцями до 2025-го. Лєвандовскі переїхав на Камп Ноу влітку, щоб стати основним форвардом для Хаві.