Хави решил судьбу Обамеянга после трансфера Левандовски
Главный тренер Барселоны хочет иметь в составе разнообразных форвардов и не готов экономить на Обамеянге.
Барселона не продаст Обамеянга этим летом, сообщает Mundo Deportivo. Такое решение принял Хави – наставник "блаугранас" ветировал трансфер габонца, ведь подготовил ему важную роль в обновленной команде.
Обамеянг может вернуться в АПЛ после короткого вояжа в Барселону
Пьер-Эмерик тоже не задумывается о переходе. Форвард готов вспомнить период в Дортмунде и составить конкуренцию Левандовски. В сезоне-2013/14 они играли вместе за Боруссию. Тогда габонец стартовал на флангах атаки.
Обамеянг перешел в Барселону зимой на правах свободного агента и провел ударные полгода. У него контракт с каталонцами до 2025-го. Левандовски переехал на Камп Ноу летом, чтобы стать основным форвардом для Хави.