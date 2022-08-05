Главный тренер Барселоны хочет иметь в составе разнообразных форвардов и не готов экономить на Обамеянге.

Барселона не продаст Обамеянга этим летом, сообщает Mundo Deportivo. Такое решение принял Хави – наставник "блаугранас" ветировал трансфер габонца, ведь подготовил ему важную роль в обновленной команде.

Обамеянг может вернуться в АПЛ после короткого вояжа в Барселону

Пьер-Эмерик тоже не задумывается о переходе. Форвард готов вспомнить период в Дортмунде и составить конкуренцию Левандовски. В сезоне-2013/14 они играли вместе за Боруссию. Тогда габонец стартовал на флангах атаки.

Обамеянг перешел в Барселону зимой на правах свободного агента и провел ударные полгода. У него контракт с каталонцами до 2025-го. Левандовски переехал на Камп Ноу летом, чтобы стать основным форвардом для Хави.