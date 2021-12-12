"Одного очка недостатньо. Неприємні відчуття, хоч ми добре боролися. За рахунку 2:1 нам потрібно було тримати м'яч, але команда не могла цього зробити. Потрібно терміново змінювати динаміку.

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Ми не володіли м'ячем, Осасуна притиснула нас. Другий м'яч Барселона пропустила через рикошет. Нам не вдалося добре зіграти на половині поля суперника. Команді багато в чому потрібно додавати. Це були дуже важливі три очки. Нам слід продовжувати боротьбу. Ми хочемо бути у четвірці, але це важко", – цитує Хаві Marca.

До слова, Барселона двічі виходила вперед у матчі з Осасуною. Однак памплонці, які не можуть перемогти у Ла Лізі уже вісім матчів поспіль, обидва рази знаходили в собі сили відігратися.

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