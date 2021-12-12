Осасуна розписала нічию з Барселоною в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Призначення Хаві Ернандеса на посаду головного тренера не допомогло Барселоні швидко впоратися з кризою. Команда досі демонструє нестабільні результати. В останніх п'яти матчах каталонці здобули лише одну перемогу.

Барселона наприкінці матчу втратила перемогу над Осасуною – "мароканський Мессі" та прокляття останніх хвилин

З Осасуною Барса двічі виходила вперед завдяки голам 19-річних Ніко Гонсалеса та Абде Еззалзулі. Однак памплонці, які вже 8 турів не можуть перемогти, врятували нічию на останніх хвилинах. Цікаво, що в турнірній таблиці "синьо-гранатові" лише на 2 очки випереджають сьогоднішнього суперника.