"Одного очка недостаточно. Неприятные ощущения, хоть мы хорошо боролись. При счете 2:1 нам нужно было держать мяч, но команда не смогла этого сделать. Нужно срочно менять динамику.

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Мы не владели мячом, Осасуна прижала нас. Второй мяч Барселона пропустила из-за рикошета. Нам не удалось хорошо сыграть на половине поля соперника. Команде во многом нужно прибавлять. Это были очень важные три очка. Нам следует продолжать борьбу. Мы хотим быть в четверке, но это тяжело", – сказал Хави Marca.

К слову, Барселона дважды выходила вперед в матче с Осасуной. Однако памплонцы, которые не могут победить в Ла Лиге уже восемь матчей подряд, оба раза находили в себе силы отыграться.

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