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Хаві вилікувався від коронавірусу

08:50 - Читать на русском
Хаві вилікувався від коронавірусу
Хаві / фото: ФК Аль-Садд

Головний тренер Аль-Садда Хаві досить швидко поборов коронавірус.

"Велике дякую за всі повідомлення і прояви любові, які я отримав в ці дні. Хочу поділитися з вами тим, що я одужав і повернувся додому зі своєю родиною і командою", – поділився Хаві в Instagram.

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Нагадаємо, легендарний іспанець перебував на самоізоляції трохи менше тижня через виявлений коронавірус.

До слова, після 18 турів чемпіонату Катара Аль-Садд посідає третю сходинку, поступаючись Аль-Духайлю та Аль-Райяну.

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Теги
коронавірус Іспанія Аль-Садд Аль-Садд Хаві Хаві Ернандес
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