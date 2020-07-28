Хаві підтвердив бажання очолити Барселону

"Я не приховую, і завжди говорив, що моя головна мета – це Барса. Це мій дім, і це мрія. Але зараз я зосереджений на Аль-Садді, з нетерпінням чекаю нового сезону. Потрібно поважати Кіке Сетьєна і його роботу, я бажаю Барселоні всього найкращого.

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Іноді Барселона грає дуже добре, інколи – не дуже. Але мені подобається ідея Сетьєна, яку він пропагував у своїх попередніх клубах – домінування та намагання прищепити привабливу гру. Іноді це неможливо, це правда, адже суперник створює труднощі для тебе. Ми побачили кілька хороших поєдинків Барселони із Сетьєном", – цитує 40-річного іспанця Marca.

Зауважимо, нещодавно Хаві підписав новий контракт з Аль-Саддом, який розрахований до кінця сезону 2020/21.

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