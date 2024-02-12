Барселона не збирається терпіти Хаві до кінця сезону, якщо результати будуть провальними.

Перший матч проти Наполі у 1/8 фіналу ЛЧ може стати вирішальним для головного тренера "кулес", повідомляє AS. Аналогічну інформацію надає журналіст Хосе Альварес.

Лапорта осатанів після чергового провалу Барселони – президент жбурляв їжу по VIP-ложі

Наприкінці січня Хаві оголосив про свій відхід після завершення сезону. Барса вже вилетіла з Кубка, а відставання від Реала в чемпіонаті сягнуло принизливих 10 очок. Президент Жоан Лапорта та спортдир Деку втрачають останні крихти довіри до тренера.

Барселона дуже розраховує пройти в ЛЧ якомога далі, щоб заробити додаткові гроші. Хаві може стати безробтіним вже 21 лютого, якщо "кулес" проваляться у Неаполі. Тоді команду підхопить тренер молодіжки Рафа Маркес.

Барселона вп'яте поспіль не змогла перемогти Гранаду – нічия з шістьма голами не дозволила наблизитись до Жирони