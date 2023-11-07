"Ми демонструємо низький рівень гри в плані володіння м'ячем і розвитку атак. Ми зіграли одну з найгірших ігор відтоді, як я приїхав сюди два роки тому. Ми переживаємо не найкращий момент у сезоні, потрібно це визнати. Прикро, але ми маємо продовжувати працювати.

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Кваліфікація в плей-офф залежить від нас, у наступній зустрічі ми приймаємо на своєму полі Порту. Ми зобов'язані гарантувати собі 1/8 фіналу математично. Не так давно ми демонстрували дуже хороший футбол, тому зараз, як мені здається, у нас є психологічна проблема. Не фізична і не ігрова. Ми "заблоковані" ментально.

Ми загалом виступаємо неправильно, у нас проблеми в атаці та обороні. Моє завдання – повернути гравцям упевненість і динамізм. Потрібно визнати: ми перебуваємо на спаді. Зараз нам потрібно перезапуститися, наразі поки ще нічого не втрачено. Але ми не задоволені своїм рівнем гри.

Потрібно, щоб наші травмовані гравці повернулися. Я думаю не про міжнародну перерву, а про те, щоб повернути наших гравців і повернути задоволення від гри. Мене більше турбує стан і почуття впевненості своїх гравців, а не міжнародна перерва.

Сьогодні Шахтар добре захищався і добре діяв у перехідних фазах. Ми заслужили на поразку. Ми не мали права програвати сьогодні, але зробили це", – цитує Marca Хаві.

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