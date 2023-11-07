Шахтар через вторгнення російських окупантів змушений приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Але в Гамбурзі зібрався повний Фолькспаркштадіон для підтримки "гірників". "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч чемпіонів України з Барселоною.

Каталонці приїхали на матч у статусі фаворитів. Ще й отримали солідне підсилення у порівнянні з попереднім матчем. Два тижні тому Шахтар мінімально поступився, але показав, що з цією Барселоною можна грати, а Реал Сосьєдад на вихідних взагалі переграв Хаві у всіх стадіях.

Шахтар – Барселона – відео гола

План Пушіча прекрасно спрацював

Шахтар вийшов зі сміливим планом і ризиковано витягував Барселону в пресинг. На початку зустрічі донеччани не витримували темп суперника. Лєвандовскі ледь не скористався нервами захисників і змушував Різника йти у дриблінг перед воротами.

З часом "гірники" освоїлися та почали використовувати високу лінію оборони Барси на свою користь. Після двох-трьох провокативних коротких передач м'яч швидко доправляли на чужу половину. Шахтар стягував гру на лівий фланг, а потім різко змінював вектор атак переведеннями на Гочолеішвілі.

Різник виносив на Сікана (10 верхових дуелей), Ракицький шукав діагоналями Зубкова. Ярік на пару з Матвієнком придумали перший момент у матчі – перший закинув, а другий вивалився на ворота під гострим кутом і пробив у голкіпера.

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Найперспективніші ситуації виникали тоді, коли вдавалося довести м'яч до Судакова та Криськіва. Креативники Шахтаря користувалися величезними зонами в обороні агресивної Барселони для шикарних розрізних передач.

Кілька перших підключень Гочолеішвілі завершилися невдало, однак Шахтар дотримувався плану та відкрив рахунок. Нова швидка атака: Судаков перевів через все поле на правий край, там грузин підхопив м'яч і навісив у штрафний майданчик, а Сікан виграв позицію в Крістенсена та ідеально пробив головою.

Форвард відсвяткував у стилі Беллінгема з розведеними руками. Джуд нещодавно показав приклад, побивши Барсу, а Данило повторив!

Барселона знову безхитрісна

Ми досі нічого не згадали про моменти Барселони, бо... їх не було взагалі. Каталонці насідали, створювали тиск на оборону, але покарати Шахтар за помилки не могли. За весь перший тайм Барса завдала лише трьох ударів – всі дальні та не гострі.

Шахтар поєднував епізодичний пресинг і низький-середній блок. І навіть після найменших спроб пресингу вся команда сідала в позиційну оборону 4-4-2 та дисципліновано тримала позиції. Степаненко у фірмовому стилі все зачищав і всіх страхував.

А Барселона нічого особливого не придумувала. Тільки постійні кроси у штрафний майданчик, з якими спокійно справлявся Різник. Прекрасний матч від Дмитра. Вдруге поспіль команда Хаві не має плану Б, коли план А не працює. Сосьєдад задушив Барсу пресингом, а Шахтар – якісною обороною та швидкими атаками.

Shakhtar Donetsk 1-0 Barcelona pic.twitter.com/ReqbAuW055 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 7, 2023

Хаві додав вогню, але Шахтар адаптувався

У другому таймі Хаві намагався виправити ситуацію четверною заміною. Кардинально це не змінило ситуацію – знову дальні удари, знову втрати на підступах до володінь Різника. Ямалу та Фелішу не давали розгулятися.

Тим часом у Шахтаря з'явилося ще більше можливостей для контратак. Гочолеішвілі вкотре зробив ривок під закидання з глибини та сам завершив атаку ударом у тер Штегена. Судаков і Зубков розігнали контру – удар Сікана з гострого кута знову потягнув голкіпер. Невертон підхопив м'яч і після кількох невдалих спроб забив грандіозний гол, проте все зіпсував мінімальний офсайд у бразильця.

Довелося понервувати, коли Ямал підкинув м'яч в руку Матвієнку, а потім сфера прилетіла в руку Ракицькому, однак судді не призначили пенальті. Інший тривожний момент – травма Степаненка, який разом з Сіканом не зумів дограти поєдинок.

Донеччани зробили крок до євровесни

Шахтар провів далеко не бездоганний матч. Чимало нервових помилок, чимало програних "нічийних" м'ячів. Але Барселона не змогла за це покарати. Водночас "гірники" не виглядали беззубо в атаці. Маріно Пушіч дав команді чітку стратегію, яка спрацювала.

У Шахтаря 4 явні моменти – у Барси лише 1. Чемпіони України забили не з нічого, а напрацювали не той гол. І заслужено перемогли каталонців. Вперше з 2008-го. "У Шахтаря немає жодного гравця рівня Барселони, але команда у них грає сильніше", – сказав відомий журналіст Жузеп Капдевіла.

Шахтар набрав 6 очок і наздогнав Порту в таблиці групи Н. Відрив від Антверпена, в якого 0, вже солідний – велика заявка на євровесну.