Поєдинок проти Валенсії став для Хаві Ернандеса 38-м на чолі Барселони у чемпіонаті Іспанії.

Зустріч 12-го туру Прімери завершилась мінімальною важкою перемогою з рахунком 1:0. Це 27 звитяга для Хаві у каталонському клубі.

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Також "блаугранас" під його керівництвом 6 разів розписали нічиї та зазнали 5 поразок. Загалом Барса набрала за цей час 87 очок. Повністю ідентичні показники Хочеш Хосеп Гвардіола у своєму першому сезоні (38 поєдинків) на чолі каталонців у чемпіонаті.

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 31 заліковий бал. Реал Мадрид може повернути собі першу сходинку, адже сьогодні проведе матч проти Жирони.

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