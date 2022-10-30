Поединок против Валенсии стал для Хави Эрнандеса 38-м во главе Барселоны в чемпионате Испании.

Встреча 12-го тура Примеры завершилась минимальной тяжелой победой со счетом 1:0. Это 27 победа для Хави в каталонском клубе.

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Также "блаугранас" под его руководством 6 раз расписали ничьи и потерпели 5 поражений. В общем Барса набрала за это время 87 очков. Полностью идентичные показатели имел Хосеп Гвардиола в своем первом сезоне (38 поединков) во главе каталонцев в чемпионате.

Сейчас Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в активе 31 зачетный балл. Реал Мадрид может вернуть себе первую строчку, ведь сегодня проведет матч против Жироны.

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