Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Валенсією у 12-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Команди забили до перерви, але двічі голи не зарахували через офсайд і фол. Загалом підопічні Хаві домінували протягом усього поєдинку. Перевагу вдалось реалізувати аж у доданий арбітром час, коли Лєвандовскі замкнув подачу Рафіньї.

Барселона вирвала важку перемогу над Валенсією завдяки голу Лєвандовскі на останніх хвилинах

Каталонці провели 10 сухий матч за дебютні 12 турів, ставши першою командою в історії чемпіонату Іспанії з таким показником. Марк-Андре тер Штеген відповідно теж став рекордсменом. Перемога дозволила Барселоні тимчасово стати лідером, хоча Реал свій матч проведе сьогодні. Валенсія залишилась десятою.