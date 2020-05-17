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Хаві порадив Барселоні відмовитися від Мане і Обамеянга

17 травня 23:29 74 Читать на русском
Хаві порадив Барселоні відмовитися від Мане і Обамеянга
Хаві / Фото з відкритих джерел

Легенда Барселони Хаві сумнівається в перспективах П'єра-Емеріка Обамеянга (Арсенал) та Садьйо Мане (Ліверпуль) на Камп Ноу.

"Мане і Обамеянг можуть вбити тебе на відкритому просторі. Але Барселоні потрібні гравці, які вміють рухатися в невеликих зонах.

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Я думаю про гравця, який краще адаптувався б до Барселони, і його нелегко знайти. Самюель Ето'О був ідеальним, як і Луїс Суарес зараз", – наводить слова Хаві Mirror.

Додамо, що Обамеянг відзначився 17 голами та одним асистом у поточному сезоні АПЛ, доробок Мане – 14+7.

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Теги
Іспанія Ліверпуль Ліверпуль П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Садьйо Мане Садьйо Мане Арсенал Арсенал Барселона Барселона Англія Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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