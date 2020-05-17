toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

Хави посоветовал Барселоне отказаться от Мане и Обамеянга

17 мая 23:29 0 Читати українською
Хави посоветовал Барселоне отказаться от Мане и Обамеянга
Хави / Фото из открытых источников

Легенда Барселоны Хави сомневается в перспективах Пьера-Эмерика Обамеянга (Арсенал) и Садио Мане (Ливерпуль) на Камп Ноу.

"Мане и Обамеянг могут убить тебя на открытом пространстве. Но Барселоне нужны игроки, которые умеют двигаться в небольших зонах.

Барселона и Ювентус договорились о беспрецедентном обмене – каталонцы получат двух игроков и немалую сумму

Я думаю об игроке, который лучше адаптировался бы в Барселону, и его нелегко найти. Самюэль Это'О был идеальным, как и Луис Суарес сейчас", – приводит слова Хави Mirror.

Добавим, что Обамеянг отметился 17 голами и одним ассистом в текущем сезоне АПЛ, актив Мане – 14+7.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
Кривцов назвал лучшего игрока УПЛ не из Динамо или Шахтера – когда-то ему не дали шанса в Донецке
17 мая
1191
Теги
Испания Ливерпуль Ливерпуль Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Садио Мане Садио Мане Арсенал Арсенал Барселона Барселона Англия Хави Эрнандес Хави Эрнандес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Салах отказался переходить в Реал
    Англія — 17 май507 Салах отказался переходить в Реал
21
час
:
14
мин
Вердер
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук