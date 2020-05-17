Хави посоветовал Барселоне отказаться от Мане и Обамеянга

Легенда Барселоны Хави сомневается в перспективах Пьера-Эмерика Обамеянга (Арсенал) и Садио Мане (Ливерпуль) на Камп Ноу.

"Мане и Обамеянг могут убить тебя на открытом пространстве. Но Барселоне нужны игроки, которые умеют двигаться в небольших зонах.

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Я думаю об игроке, который лучше адаптировался бы в Барселону, и его нелегко найти. Самюэль Это'О был идеальным, как и Луис Суарес сейчас", – приводит слова Хави Mirror.

Добавим, что Обамеянг отметился 17 голами и одним ассистом в текущем сезоне АПЛ, актив Мане – 14+7.

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